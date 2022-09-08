Nyd en skøn kaffe med automatisk rensning og afkalkningsguide

Denne espressomaskine renser automatisk kaffekredsløbet med vand, når maskinen tændes eller slukkes. Det sikrer en fremragende, frisk smag i hver kop kaffe. Regelmæssig afkalkning forlænger din espressomaskines levetid. Denne maskine fortæller, når afkalkning er påkrævet, og den vejleder dig med meddelelser på skærmen, så du ved, hvad du skal gøre hvornår.