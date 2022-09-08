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Udgået
HD8769/01
6 drikke
Integreret mælkekande
Sort
Vores kværne er fremstillet af højteknologisk keramik, og de er utrolig slidstærke og præcise. De friske bønner males nænsomt, uden risiko for overophedning. Den bedste smag og aroma udvindes og giver mindst 20.000 kopper overlegen kaffesmag.
Nyd et bredt udvalg af drikke, der passer til enhver lejlighed. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din superautomatiske maskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!
Denne espressomaskine renser automatisk kaffekredsløbet med vand, når maskinen tændes eller slukkes. Det sikrer en fremragende, frisk smag i hver kop kaffe. Regelmæssig afkalkning forlænger din espressomaskines levetid. Denne maskine fortæller, når afkalkning er påkrævet, og den vejleder dig med meddelelser på skærmen, så du ved, hvad du skal gøre hvornår.
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