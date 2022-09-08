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  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
  • Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag

Udgået

Saeco MoltioFuldautomatisk espressomaskine

HD8769/01

Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag
Moltio er anerkendt og respekteret i forbrugertest og tilfredsstiller folk med smag for en robust, højkvalitets maskine, der leverer anerkendt kaffekvalitet.
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Anerkendt maskine, der leverer en fantastisk kaffekvalitet

Hvert øjeblik fortjener den gode kaffesmag

  • 6 drikke

  • Integreret mælkekande

  • Sort

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

Vores kværne er fremstillet af højteknologisk keramik, og de er utrolig slidstærke og præcise. De friske bønner males nænsomt, uden risiko for overophedning. Den bedste smag og aroma udvindes og giver mindst 20.000 kopper overlegen kaffesmag.

Du har 6 drikke lige ved hånden

Du har 6 drikke lige ved hånden

Nyd et bredt udvalg af drikke, der passer til enhver lejlighed. Uanset om du er til espresso eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din superautomatiske maskine et perfekt resultat direkte i koppen – uden besvær og på ingen tid!

Nyd en skøn kaffe med automatisk rensning og afkalkningsguide

Nyd en skøn kaffe med automatisk rensning og afkalkningsguide

Denne espressomaskine renser automatisk kaffekredsløbet med vand, når maskinen tændes eller slukkes. Det sikrer en fremragende, frisk smag i hver kop kaffe. Regelmæssig afkalkning forlænger din espressomaskines levetid. Denne maskine fortæller, når afkalkning er påkrævet, og den vejleder dig med meddelelser på skærmen, så du ved, hvad du skal gøre hvornår.

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.