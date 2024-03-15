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Saeco Moltio Fuldautomatisk espressomaskine
Udgået
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HD8769/01
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EU Declaration of conformity Philips Moltio Super-automatic espresso machine HD8769/01 - English (US)
User Manual Philips Moltio Super-automatic espresso machine
Teststrimmel til måling af vandets hårdhedsgrad
Låg til beholder til kaffebønner
Udskiftelig beholder til kaffebønner
Afkalkningsmiddel til espressomaskiner
Mælkeslangetilslutning
Mælkeslange
Bryggeenhed
Klassisk mælkeskummer
Komplet mælkekande
Vandtank
Internt Pannarello-rør
Mælkebeholder
Kaffemåleske
Skuffe til kafferester
Fuldautomatisk espressomaskineNetledning
EspressomaskineSmørefedt til Philips-bryggeenhed
Rensebørste
Lille vandfilter
Drypbakken på min Philips-espressomaskine fyldes hurtigt op
Min Saeco/Philips-espressomaskine vil ikke male bønnerne.
Kaffen fra min Philips-espressomaskine er ikke varm nok
Min Philips-espressomaskine vil ikke tænde
Min Philips-espressomaskine skummer ikke mælken godt
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