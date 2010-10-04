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Udgået

skær

HQ55

5
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Få en tæt barbering
Hvert år rejser dine skær op ad Mt. Everest... 49 gange! Efter et så stort stykke arbejde kan selv de bedste materialer miste deres skarphed. Hold din shavers ydeevne på toppen - udskift skærene hvert andet år.
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Skift skær hvert andet år for at opnå de bedste resultater

Få en tæt barbering

  • Lift & Cut

  • 1 hoved

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Super Lift&Cut-barberingsteknologi med dual blade system

Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.

15 knivskarpe blade giver en hurtig og tæt barbering

15 knivskarpe blade giver en hurtig og tæt barbering

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

04/10/2010

United Kingdom

United Kingdom

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ55/40 shaving heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ55/40 shaving heads

12/03/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ55/40 Scherköpfe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ55/40 Scherköpfe

18/05/2011

France

France

good

10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ55/40 shaving heads

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ55/40 shaving heads

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