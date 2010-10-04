Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Lift & Cut
1 hoved
Dual Blade System på shaveren fra Philips: Den første kniv løfter og den næste skærer, hvilket giver en behagelig og tæt barbering.
5.0
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
04/10/2010
United Kingdom
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ55/40 shaving heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ55/40 shaving heads
Zeitwanderer
12/03/2011
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ55/40 Scherköpfe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ55/40 Scherköpfe
guernes1860
18/05/2011
France
good
10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ55/40 shaving heads
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ55/40 shaving heads