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Udgået
S7882/54
S7885/55
S7885/63
S7886/35
S7886/55
S7886/58
S7887/35
S7887/55
S7887/63
S7882/55
Renser og smører
Cool Breeze-duft
Jet Clean-løsningen rengør og smører skærene.
Efter rengøring skal skærene på din elektriske Philips-shaver lugte, se ud og føles som nye.
Frisk duft, der forbliver på skærene, så du kan nyde en perfekt, frisk og ren barbering med din elektriske shaver.
4.3
ud af 5
64
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Mukkeberg
30/09/2012
Danmark
Produktet gør, hvad der forventes - og gør det til min fulde tilfredshed.
Har anvendt produktet som eneste rensemulighed for mi Arcitec-shaver i over 2 år. Brug af alm. vand fra hanen er, grundet vandets hårdhed her, hvor jeg bor, ikke en mulighed, jeg kan anvende eller anbefale, da der afsættes kalkaflejringer i skærehovedet.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ200/03 Jet Clean-renseopløsning
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ200/03 Jet Clean-renseopløsning
S.Silversurfarn
14/03/2023
Sverige
Som ny
Rakapparaten känns som ny ren och fräsch Dock för högt pris
Fordele
Rakapparat blir som ny luktar gott
Ulemper
Svårt för Philips motivera det osannolikt höga priset
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ200/50 Jet Clean-rengöringslösning
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ200/50 Jet Clean-rengöringslösning
scratchy
04/10/2011
United Kingdom
this product was found to be excellent for cleaning the razor
It did what it said it does on the outside. I was very plleased with the result.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ200/03 jet Clean cleaning solution
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HQ200/03 jet Clean cleaning solution