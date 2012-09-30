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  • En ren barbering hver gang
  • En ren barbering hver gang

Udgået

Jet Clean-renseopløsning

HQ200/03

4.3
| (64) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
En ren barbering hver gang
En ren shaver sikrer den mest optimale barbering. Brug din Philips Jet Clean-løsning HQ200/03 sammen med dit Jet Cleaning-system til grundig rengøring af dine Philips skær.
Se alle fordele

For maksimal funktion

En ren barbering hver gang

  • Renser og smører

  • Cool Breeze-duft

Sikrer den bedste barbering

Sikrer den bedste barbering

Jet Clean-løsning til optimal vedligeholdelse. Efter rensningen vil skærhovedet dufte, se ud og fungere, som da det var nyt.

Til grundig rengøring

Efter rengøring skal skærene på din elektriske Philips-shaver lugte, se ud og føles som nye.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

64

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

2

30/09/2012

Danmark

Danmark

Produktet gør, hvad der forventes - og gør det til min fulde tilfredshed.

Har anvendt produktet som eneste rensemulighed for mi Arcitec-shaver i over 2 år. Brug af alm. vand fra hanen er, grundet vandets hårdhed her, hvor jeg bor, ikke en mulighed, jeg kan anvende eller anbefale, da der afsættes kalkaflejringer i skærehovedet.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ200/03 Jet Clean-renseopløsning

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ200/03 Jet Clean-renseopløsning

14/03/2023

Sverige

Sverige

Som ny

Rakapparaten känns som ny ren och fräsch Dock för högt pris

Fordele

Rakapparat blir som ny luktar gott

Ulemper

Svårt för Philips motivera det osannolikt höga priset

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ200/50 Jet Clean-rengöringslösning

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ200/50 Jet Clean-rengöringslösning

04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

this product was found to be excellent for cleaning the razor

It did what it said it does on the outside. I was very plleased with the result.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ200/03 jet Clean cleaning solution

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HQ200/03 jet Clean cleaning solution

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