Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
HX8012/35
m/ 2 mundstykker
AirFloss bruger en unik teknologi med luft og mikroskopiske dråber til at sende stråler af vand og luft under tryk eller mundskylning mellem tænderne. Knappen, der aktiveres ved et enkelt tryk, er lige så nem at betjene som et klik med musen.
Det smalle vinklede mundstykke og styrespidsen gør det nemt at finde den korrekte placering. Du skal blot glide langs tandoverfladen nær ved tandkødsranden, indtil spidsen passer ind i mellemrummet mellem tænderne.
Slankt, vinklet mundstykke, der er designet til at give nem adgang til steder, der er svære at nå
3.3
ud af 5
36
Anmeldelser
Stenberga
09/06/2016
Sverige
Bekræftet køber
Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna
Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna. Fräscht och härlig känsla blir det också..
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken
Other
17/04/2021
United Kingdom
Bekræftet køber
Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles
I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Herbie14
15/05/2019
United Kingdom
Bekræftet køber
Straight forward Nozzles
Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
end manuel tandbørstning alene