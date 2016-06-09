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  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
  • Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.

Udgået

Philips Sonicare AirFlossTil tandmellemrum - mundstykker

HX8012/35

3.3
| (36) Anmeldelser
Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.
Udskift dyserne hver 6. måned for at sikre en effektiv rensning mellem tænderne. Sonicare AirFloss hjælper med at fjerne op til 5 gange mere plak mellem tænderne end ved almindelig tandbørstning.
Se alle fordele

Fjerner plak fra områder, hvor tandbørsten ikke kan nå

Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.

  • m/ 2 mundstykker

Teknologi, der renser med et enkelt tryk

Teknologi, der renser med et enkelt tryk

AirFloss bruger en unik teknologi med luft og mikroskopiske dråber til at sende stråler af vand og luft under tryk eller mundskylning mellem tænderne. Knappen, der aktiveres ved et enkelt tryk, er lige så nem at betjene som et klik med musen.

Styrespidsen sikrer en korrekt placering

Styrespidsen sikrer en korrekt placering

Det smalle vinklede mundstykke og styrespidsen gør det nemt at finde den korrekte placering. Du skal blot glide langs tandoverfladen nær ved tandkødsranden, indtil spidsen passer ind i mellemrummet mellem tænderne.

Mundstykke, der er designet til at give nem adgang til steder, der er svære at nå

Slankt, vinklet mundstykke, der er designet til at give nem adgang til steder, der er svære at nå

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

36

Anmeldelser

09/06/2016

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna

Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna. Fräscht och härlig känsla blir det också..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles

I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

15/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Straight forward Nozzles

Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

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  1. end manuel tandbørstning alene