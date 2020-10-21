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Philips Avent SCF821/12 Anti-colic baby bottle
Udgået
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SCF821/12
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Brugervejledning
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Hvorfor er Avent-sutter lavet af silikone i stedet for latex?
Er Philips Avent-flasker egnede til fryseren?
Kan mine Philips Avent-produkter til madning med flaske bruges med hinanden?
AventSkruering til sutteflaske
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AventForseglingsdisk til sutteflaske