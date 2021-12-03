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Udgået

Shaver S9000 PrestigeEkstra udskiftningsskær

SH98/70

3.9
| (38) Anmeldelser
Gør din shaver som ny igen
I løbet af to år barberer skærene 9 millioner skægstubbe væk fra dit ansigt. Udskift skærene, og vend tilbage til 100 % ydeevne. Kompatible med shavere i 9000 Prestige-serien.
Se alle fordele

Skift skær hvert andet år for at opnå de bedste resultater

Gør din shaver som ny igen

  • NanoTech-præcisionsknive

  • Passer til SP981X, SP982X og SP986X

Udskiftningshoveder til S9000 Prestige

Udskiftningshoveder til S9000 Prestige

SH98-udskiftningshovederne passer til alle S9000 Prestige-shavere med afrundede hoveder (SP981X, SP982X og SP986X). De passer ikke til de vinklede S9000 Prestige-shavere (SP983X, SP984X, SP987X og SP988X), som i stedet bruger den efterfølgende SH91. SH91-udskiftningshovederne er kompatible med alle S9000 Prestige-shavere, vinklede og afrundede hoveder.

Enkel udskiftning

Enkel udskiftning

1. Fjern den øverste plade på skæret. 2. Udskift ved hjælp af den nye løsning til shaverhovedholderen. 3. Nulstil shaveren ved at trykke på on/off-knappen og holde den nede i mere end 5 sekunder.

Den nemmeste måde at holde din shaver i topform på

Den nemmeste måde at holde din shaver i topform på

Den opgraderede løsning gør vedligeholdelsen af din Philips-shaver nemmere end nogensinde. Med denne nye fremgangsmåde kan du montere de nye skær i kun to trin, som gør grundig rengøring af shaveren nemmere og optimerer din daglige barbering.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

38

Anmeldelser

03/12/2021

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist einfach anzubringen

Hier hat man für einen anständigen Preis ein gutes Gerät wieder ausgewertet. Tolle Sache.

Fordele

Fpr wenig Geld ein neues Gerät

Ulemper

Keine

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SH98/80 Ersatz-Scherköpfe

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SH98/80 Ersatz-Scherköpfe

25/05/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Der beste den ich von Philips hatte

Wo ich mir nicht richtig sicher bin,soll ich den S9000 immer gleich wieder auf die Ladeschale legen denn er wird dann sofort wieder aufgeladen.Man sagt ja eigentlich,den Akku soll mal bis auf null runtergefahren ,das wäre für die Lebensdauer des Akkus gut.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe

06/03/2019

Deutschland

Deutschland

Hat mich sehr überzeugt

Ein rundum gelungener Rasierer mit sehr guter Leistung auch bei mehrtägigen nicht rasieren. Sehr gute Rasur und keine bzw. sehr wenige Irritationen der Haut am Anfang. Schnelle Rasur und Aufladen des Gerätes Ich bin sehr zufrieden damit und werde ihn weiterempfehlen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe

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