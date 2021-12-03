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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
SH98/70
NanoTech-præcisionsknive
Passer til SP981X, SP982X og SP986X
SH98-udskiftningshovederne passer til alle S9000 Prestige-shavere med afrundede hoveder (SP981X, SP982X og SP986X). De passer ikke til de vinklede S9000 Prestige-shavere (SP983X, SP984X, SP987X og SP988X), som i stedet bruger den efterfølgende SH91. SH91-udskiftningshovederne er kompatible med alle S9000 Prestige-shavere, vinklede og afrundede hoveder.
1. Fjern den øverste plade på skæret. 2. Udskift ved hjælp af den nye løsning til shaverhovedholderen. 3. Nulstil shaveren ved at trykke på on/off-knappen og holde den nede i mere end 5 sekunder.
Den opgraderede løsning gør vedligeholdelsen af din Philips-shaver nemmere end nogensinde. Med denne nye fremgangsmåde kan du montere de nye skær i kun to trin, som gør grundig rengøring af shaveren nemmere og optimerer din daglige barbering.
3.9
ud af 5
38
Anmeldelser
Molly Ferrari
03/12/2021
Deutschland
Das Produkt ist einfach anzubringen
Hier hat man für einen anständigen Preis ein gutes Gerät wieder ausgewertet. Tolle Sache.
Fordele
Fpr wenig Geld ein neues Gerät
Ulemper
Keine
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SH98/80 Ersatz-Scherköpfe
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SH98/80 Ersatz-Scherköpfe
seppino
25/05/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Der beste den ich von Philips hatte
Wo ich mir nicht richtig sicher bin,soll ich den S9000 immer gleich wieder auf die Ladeschale legen denn er wird dann sofort wieder aufgeladen.Man sagt ja eigentlich,den Akku soll mal bis auf null runtergefahren ,das wäre für die Lebensdauer des Akkus gut.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe
Maddes63
06/03/2019
Deutschland
Hat mich sehr überzeugt
Ein rundum gelungener Rasierer mit sehr guter Leistung auch bei mehrtägigen nicht rasieren. Sehr gute Rasur und keine bzw. sehr wenige Irritationen der Haut am Anfang. Schnelle Rasur und Aufladen des Gerätes Ich bin sehr zufrieden damit und werde ihn weiterempfehlen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe