Det kan være en kunst at lave flotte og lækre cocktails – også dem uden alkohol (som også kaldes mocktails). Vi gør det derfor nemt for dig med denne guide til de opskrifter og det udstyr du skal bruge, så du snart kan komme i gang med at lave lækre og nemme drinks uden alkohol! Med en god blender og en håndfuld ingredienser kan du hurtigt fremtrylle lækre drinks uden alkohol. Så læs videre for at lære mere om hvordan du laver festlige alkoholfri cocktails. Opskrifter på populære drinks som margarita og daiquiri er inkluderet i vores simple guide, så du nemt og hurtigt kan komme i gang med festlighederne!