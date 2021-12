For bedre at forstå forskellen mellem mættet og umættet fedt må vi tage et kig på kemien hos de to typer:



Mættede fedtsyrer har ikke dobbeltbindinger mellem de enkelte kulstofatomer.

Umættede fedtsyrer indeholder mindst en (enkeltumættet) eller flere (flerumættede) dobbeltbindinger i fedtsyrekæden.



Hvad er mættet fedt? Definition og funktion

Din krop har brug for sundt fedt, for at din krop har nok energi og fungerer, som den skal. Men er mættet fedt sundt? Som du ved nu, har mættet fedt hovedsageligt enkeltbindinger, og det anses ofte som den usunde form for fedt. Betyder det så, at mættet fedt er usundt? I store mængder, ja. Men det betyder ikke, at du ikke kan forkæle dig selv med friteret mad eller en lækker dessert i ny og næ. I stedet for handler det om balance.

Når det drejer sig om mættet fedt, anbefales det, at man holder det daglige indtag på omkring 30 gram for mænd, 20 gram for kvinder og endnu mindre for børn.† I sidste ende er det dog bedst at stræbe efter at reducere det samlede indtag af fedt og erstatte mættet fedt med umættet fedt. Hvor det er muligt, er det bedst at erstatte mættet fedt med flerumættede fedtsyrer, da det vil hjælpe med at nedsætte risikoen for særlige sygdomme, samtidig med at det forhindrer en ophobning af skadeligt kolesterol.

Hvad er umættet fedt? Definition og funktion

Umættede fedtsyrer består af dobbeltbindinger og kan have en sund virkning på hjertets tilstand. Fedt er en vigtig del af en velafbalanceret og sund kost, da din krop bruger det som en energikilde. Derudover hjælper det også din krop med at absorbere fedtopløselige vitaminer. Så er umættet fedt usundt? Generelt set: nej! For eksempel: