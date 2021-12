Du har kun brug for et par vigtige køkkenredskaber når du laver babymad. Du finder her en simpel guide til de køkkenredskaber du skal bruge:

Blender: Det bedste redskab er en blender af høj kvalitet når du gerne vil lave hjemmelavet babymad. Med en blender kan du hurtigt lave dine ingredienser til en blød og jævn mos. Denne Avance-blender fra Philips frigiver – takket være sin høje ydeevne – op til 97% af næringsstofferne i frugt og grøntsager med sine 45.000 omdrejninger i minuttet. Blenderen har iblandt sine fem forskellige programmer en suppeindstilling, som gør det nemt for dig at tilberede både kold og varm mad hurtigt.

Dampindsats: Hvis du gerne vil bevare så mange næringsstoffer som muligt, er det altid bedst at tilberede dine grøntsager på en skånsom måde. En god måde at gøre dette på er ved at hænge en dampindsats i en gryde over kogende vand.

Syltetøjsglas: Syltetøjsglas fungerer godt som opbevaringsglas til din babymad. Hvis du laver babymaden i forvejen, kan du komme den i glassene til afkøling og derefter i køleskabet, hvilket kan spare dig for en masse tid senere – du kan bare hurtigt varme maden op når barnet er sultent. Syltetøjsglas er ideelle at bruge, da de ikke indeholder skadelig plastik og nemt kan steriliseres. Derudover kan de også bruges til andre formål når de små engang er blevet for store til babymad.