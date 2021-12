Hvad gør du, hvis du elsker grøntsager, men ikke ønsker at servere rå grøntsager for dine gæster, når du har inviteret dem til middag? Først: ingen grund til panik! Hvis du gerne vil have inspiration til, hvordan du kan servere sprøde grøntsager for dine gæster, har vi nemlig sammensat en opskrift (eller tre!) på sprøde grøntsagschips, du kan lave derhjemme.



Trin 1: Køb dine foretrukne rodfrugter – jo mere farverige jo bedre



Der er findes mange forskellige slags grøntsagschips, som du kan lave ud af alverdens grøntsager:



Rødbedechips

Gulerodschips

Pastinakchips

Turnipschips

Hvis du ikke er begejstret for udvalget i dit lokale supermarked, kan du også tage til et grøntmarked for at se, om du finder nogle mere spændende grøntsager der. Du kan f.eks. lave lækre chips ud af grønkål, squash og sød kartoffel.



Trin 2: Beslut dig for, hvilke krydderier du vil bruge til dine grøntsagschips



Før vi viser dig, hvordan du kan tilberede dine grøntsagschips i mikrobølgeovnen, ovnen eller airfryeren, viser vi dig her nogle få ingredienser, du også skal bruge sammen med dine grøntsager. Disse inkluderer:



Salt

Peber

Krydderier eller urter efter eget valg

Kommen, fennikel, rosmarin eller chilipulver passer rigtig godt sammen med denne sprøde snack



Så nemt er det – du skal blot følge disse to trin, så du har alt, hvad du skal bruge. Nu vil vi se på, hvordan du kan lave grøntsagschips på tre forskellige måder.



Top tip: Hvis du gerne vil have, at dine grøntsagschips knaser lidt ekstra, kan du tilsætte lidt olivenolie, da det gør dem mere sprøde. Olivenolie indeholder adskillige umættede fedtsyrer, som er en vigtig del af en velafbalanceret kost, mens smagen af olivenolie samtidig passer godt til dine chips. Hvis du ønsker et alternativ til olie, deler vi senere et tip til, hvordan du kan lave grøntsagschips uden fedtstof (eller med kun ganske lidt af det).