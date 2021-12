Ligesom det er for voksne, er det også for børn meget vigtigt at spise en sund og varieret kost. Masser af frugt og grøntsager er lig med vitaminer og næringsstoffer, som styrker deres immunforsvar, mens mælkeprodukter sørger for, at de får den vigtige kalcium, som hjælper dem med at vokse. Tilføj derudover fuldkorn og magert kød til kosten, så skaber du en velafbalanceret kost.



Det kan dog være nemmere sagt end gjort at få børn til at spise sund mad. Vi ved godt, at små børn langt hellere foretrækker søde sager og pomfritter frem for spinat og broccoli – så hvad gør vi lige, når vi skal have dem til at spise sundere? Tag et kig på nogle af de opskrifter på børnevenlige retter, som vi har fundet frem.