Hvis du kun har 30 minutter til rådighed, når du laver aftensmad, kan det føles helt overvældende at gøre forarbejdet – det gør det ikke nemmere, hvis maden tilmed skal være sund. Pludselig bliver det en lang affære at lave en ret, som skulle forestille at være simpel: kartoflerne skal skrælles og skæres i skiver, grøntsagerne vaskes og kødet hakkes.



Nøglen til en hurtig og sund aftensmad er effektiv forberedelse. Sørg for, at du vælger opskrifter med så få ingredienser som muligt. Alternativt kan du vælge at gøre dine ingredienser klar på forhånd. Vores brugbare tricks skal nok hjælpe dig med at lave hurtig, let aftensmad, som tilmed er sund.