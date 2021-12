Undersøgelser har vist, at friteret mad kan bidrage til et højt blodtryk, overvægt og andre komplikationer, hvilket betyder, at mange af os prøver at finde et sundere alternativ til fritering (som jo ofte får maden til at smage ekstra godt).† Det gode ved en airfryer er, at med lidt eller ingen olie tilberedes din mad på en langt sundere måde, mens den bevarer den smag og sprødhed, som fritering normalt giver. Philips’ udvalg af airfryers bruger op til 90% mindre fedt, hvilket er perfekt for dem, som elsker smagen af stegt og friteret mad, men som rigtig gerne vil undgå alt det ekstra fedt. Derudover betyder det også, at du ved at bruge en airfryer skærer ned på kalorieindtaget, hvilket blot er endnu en fordel.