Hvis du elsker at lave mad derhjemme, kender du sikkert også alt til at søge efter de bedste produkter til at gøre dit liv nemmere og brugbare tips til at lave sunde – men samtidig virkelig lækre – retter. Nogle af de faste favoritter skal enten friteres eller steges, men vidste du godt, at der er en simpel måde at gøre disse favoritter sundere på?



Vi har alle hørt om ovne, friturestegere og airfryers, men hvad er forskellen mellem dem? Vi vil her tage et kig på disse produkter og præcisere de forhold, som gør sig gældende i diskussioner om brug af eksempelvis airfryer vs. ovn vs. frituresteger, når det kommer til madlavning.