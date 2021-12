Hvad enten du vælger at bruge dine hænder eller en pastamaskine, er det bedste ved at lave glutenfri pasta alle de smagsmuligheder, du kan vælge mellem. Hvorfor ikke gøre din glutenfri pasta ekstra spændende ved at bruge f.eks. quinoa- eller boghvedemel eller måske bare ved at tilsætte lidt gulerodsjuice eller spinat til dejen? Udover at have en rigtig god smag til fælles er de også alle glutenfri.



Ved blot at ælte lidt ekstra kan dine glutenfri ingredienser lige så nemt indgå i en hjemmelavet pastadej. Tag gerne et kig på vores artikel om, hvordan du kan lave en fantastisk pastadej – det eneste, du skal huske, er, at erstatte ingredienserne med glutenfri alternativer.



Top tip: Hvis du bruger en pastamaskine, som mikser automatisk, kan du nemt tilsætte forskellige ingredienser til din glutenfri pasta ved bare at hælde dem direkte ned i maskinen.