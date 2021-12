Flere og flere prøver at skære ned på deres kødforbrug disse dage, og der er mange gode grunde til at gøre det. Hovedårsagerne er ønsket om at beskytte klimaet og ønsket om et bedre helbred. Hvis du ønsker en ny livsstil med mindre kød er kunsten at foretage ændringer, der holder i længden; det er derfor vigtigt at finde kødfri retter, som du rigtig godt kan lide, hvis du vil holde fast i din nye livsstil og spise mindre kød også på længere sigt.

For at hjælpe dig godt i gang med din nye livsstil har vi sammensat tre forskellige vegetariske udgaver af en af de mest populære kødretter: lasagnen. Hvis du gerne vil spise sundere lasagne er lasagne med grøntsager, i stedet for kød, vejen at gå. Læs videre for at lære mere om, hvordan du kan lave en grøntsagslasagne, der smager lige så godt som den originale slags!