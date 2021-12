Nu har du opskriften på ramennudler på plads, og vi går derfor videre til, hvordan du kan kombinere forskellige ingredienser, så du får en velafbalanceret og smagfuld ret. Læs videre for vores opskrift på misoramen, som er nok til to personer.



Ingredienser:

125 gram ramennudler

1 stort hårdkogt æg

825 ml vand plus 2 spiseskefulde dashigranulat

3-4 spiseskefulde hvid misopasta

Lys sojasauce

100 gram majskerner

1 naruto maki (japansk fiskekage)

1 forårsløg, finthakket

Ristet tang, skåret i strimler



Fremgangsmåde:

Bring en stor gryde vand i kog, og tilsæt en knivspids salt. Bring en separat gryde i kog, og tilsæt dashi. Lad det simre i to minutter. Tilsæt derefter misopastaen og den lyse sojasauce. Kog nudlerne i den første gryde, og server dem derefter i to skåle/dybe tallerkener. Skær ægget i to halve, og kom et halvt æg i hver skål sammen med naruto maki, majskorn og hakket forårsløg, før du hælder misosuppen i. Pynt med ristet tang.



Du kan også skræddersy hjemmelavet ramen ved at tilføje andre ingredienser som eksempelvis purløg, rødløg, peberfrugt, forskelligt slags kød (eller svampe som erstatning for kød, hvis det skal være en ramenopskrift for vegetarer), slikærter, ristede peanuts… listen er uendelig! Udover miso er der andre populære opskrifter på ramensuppe, som inkluderer shio, som er hovedsageligt baseret på salt, og shoyu, som er hovedsageligt baseret på soja. Derudover er der også tonkotsu, som er en suppe baseret på knogler fra svin. Ligegyldigt hvad du har lyst til, findes der helt sikkert en opskrift på hjemmelavet ramen, som også passer til dig og dine smagsløg.

Tip: Pastamaskinen fra Philips har sin helt egen opskriftsbog med over 20 opskrifter, som sætter gang i din fantasi i køkkenet – og giver dig mulighed for at imponere familie og venner med din evne til at lave en lækker hjemmelavet ramen.