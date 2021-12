Hvordan laver man pasta? Og hvordan laver man spaghetti, så pastaen får den form, man ønsker? De svar vil du selvfølgelig gerne kende, og det er helt forståeligt, for frisk pasta smager helt fantastisk med sin lækre tekstur, som er perfekt til at absorbere en lækker sauce med. Vi vil alle gerne lave hjemmelavet pasta fra bunden, men det kan være svært at nå midt i en travl hverdag. Men vidste du, at med de rette tips og redskaber til hvordan man laver pasta, så kan du hurtigt og nemt lave din egen pasta derhjemme?



Hvis du gerne vil lære at lave hjemmelavet pasta, som en professionel ville gøre det – uden at det tager hele dagen – er du kommet til det rette sted! Læs videre for at se vores bedste tips og simple guide til hjemmelavet pasta.



Top tip: Hvis du ikke har tid til at lave hjemmelavet pasta med hænderne, kan du prøve pastamaskinen fra Philips. Den blander, ælter og modellerer selv dejen i din foretrukne form helt automatisk i løbet af blot 10 minutter. En bonus er, at du selv nemt kan personalisere din pasta med forskellige meltyper, olier og krydderier for ekstra smag.