Fyldet til din ravioli er vigtigt, men det er i virkeligheden dejen, som er det mest afgørende for, hvor vellykket din hjemmelavede ravioli bliver.



Tip: Hvis du vælger at gøre det på den traditionelle måde og lave håndlavet pasta, kan du tage et kig på vores artikel om, hvordan du laver den bedste pasta fra bunden. Sørg for, at du har god tid til at ælte dejen. Ved at bruge dine hænder vil du kunne mærke, hvordan dejen udvikler sig, hvilket giver dig mulighed for at tilpasse din metode undervejs.



Du kan bruge en klassisk pastadej til vores ravioli. Prøv med et miks af semulje- og almindeligt hvedemel for bedste resultat. For at lave cirka 310 gram frisk pasta skal du bruge følgende:



290 gram semuljemel (nogle gange kendt som semolina-mel)

70 gram almindeligt hvedemel

1 æg

75 ml vand



Foretrækker du hjemmelavet ravioli i en lækker vegansk udgave? Alt, du behøver for at lave en dej uden æg, er: