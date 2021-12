Mandelmælk og andre slags nøddemælk laves på den samme måde, så du kan bruge vores guide til lige den slags nøddemælk, du beslutter dig for at lave.



Lad dine mandler ligge i blød natten over. Hæld vandet fra den næste dag. Kom mandlerne, friskt vand og salt i din blender. Hvis du godt kunne tænke dig at eksperimentere lidt med smagen, kan du f.eks. også tilsætte dadler, vaniljeekstrakt og friske bær. Blend dine ingredienser i 1-2 minutter indtil blandingen er cremet og blød. Filtrer mælken gennem en nøddemælkepose ned i en skål. Fortvivl ej, hvis du ikke har en nøddemælkepose – et stykke rent musselin, ostelærred eller tyndt viskestykke kan også bruges. Saml hjørnerne af nøddemælkeposen og løft den op. Klem forsigtigt resterende mælk ned i skålen. Smid nøddemosen ud eller gem den for at bruge den i opskrifter på granolabarer, brownies og mere. Hæld mælken ned i en flaske eller beholder, som kan lukkes tæt. Opbevar din mandelmælk i køleskabet. Vi anbefaler at du drikker den inden for fire til fem dage.



Med vores nemme guide kan du snart få fremtryllet noget hjemmelavet mandelmælk. Du skal heldigvis ikke kigge langt for at finde alverdens opskrifter med mandelmælk, hvis du gerne vil bruge den til madlavning og ikke kun som en erstatning for den almindelige mælk i kaffen. Husk også, at siden opskriften også kan bruges til andre slags nødder, er der frit valg på alle hylder – så hvis dine favoritnødder er hasselnødder eller cashewnødder, er det stadig bare om at komme i gang. God fornøjelse!



