Højhastighedsblender i stilrent design

Philips serie af højhastighedsblendere er den nye generation inden for blendere. Denne blender i Avance Collection har et omdrejningstal på 35.000 omdrejninger pr. minut, hvilket gør den effektiv, også til meget hårde ingredienser. Lav cremede smoothies, mandelmælk eller f.eks. nøddesmør. Denne højhastighedsblender leveres med to smarte to-go-mixer. Du kan mikse din smoothie direkte i to-go-mixer, vende den, sætte låget på og tage den med dig. Se alle fordelene