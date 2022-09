Glutenfrit boghvedebrød

Opskriften består af enkle og næringsrige ingredienser, der sammen giver et brød fyldt med proteiner og fibre. Boghvedemel og de forskellige frø og kerner gør brødet naturligt glutenfrit og giver det en fyldig og nøddeagtig smag. Det tager kun 10 minutter at forberede, og brødet er et lækkert tilbehør til ethvert måltid.

Ingredienser

60 g chiafrø

60 g græskarkerner

60 g hørfrø

60 g solsikkekerner

500 g boghvedemel

10 g salt 10 g tørgær

600 ml vand

30 g sirup

60 g valnødder

1 tsk. olivenolie

Vejledning