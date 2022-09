Sesambagels

Prøv bagels i stedet for sandwichbrød med vores opskrift på lækre hjemmelavede bagels. Disse bagels har en unik konsistens, der fås ved at koge dejen før bagning. Det giver en tæt og blød krumme med det karakteristiske seje bagelbid. Med køkkenmaskinen, der gør alt det hårde arbejde, og vores trinvise vejledning, får du lækre bagels i første forsøg. Tip: Brug manitobahvedemel til denne opskrift, da det høje glutenindhold giver mulighed for at få en blød og elastisk dej, der er nem at arbejde med og giver det bedste slutresultat. Tipp: Verwenden Sie für dieses Rezept Manitoba-Mehl. Dank des hohen Glutengehalts erhält man einen weichen und elastischen Teig, der sich leicht verarbeiten lässt und ein optimales Ergebnis liefert. Tip: Gebruik voor dit recept manitoba bloem. Dankzij het hoge glutengehalte krijg je een zacht en elastisch deeg dat gemakkelijk te bewerken is en het beste eindresultaat oplevert.

Ingredienser

440 g manitobahvedemel

7 g tørgær

20 g sukker

6 g salt 300 ml lunkent vand

1 æg

1 spsk. vand

3 spsk. sesamfrø

Vejledning