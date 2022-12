Start med en soundbar eller trådløse højttalere

En soundbar er et godt valg, hvis film er noget for dig, så du kan tilføje detaljer, drama og dybde til det, du ser.



Wi-fi-højttalere gør tingene endnu bedre, og de arbejder sammen med dit TV's lyd for at levere bedre adskillelse, krystalklar dialog og et stort lydbillede.