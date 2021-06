Vi rådgiver forældre til at lade deres barn bruge sut, indtil barnet er 3 år. På vores hjemmeside hjælper vi forældre med at få deres børn til at stoppe med at bruge sut.

Alle vores Philips Avent-sutter kan bruges, indtil barnet er 18 måneder. Til ældre børn anbefaler vi vores sut Freeflow 18 måneder+.