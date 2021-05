Hvis du ammer, kan du gennemgå din kost for at se, om du spiser for meget af de følgende fødevarer: broccoli, blomkål, bønnespirer og kål, chokolade, komælk, løg, citrusfrugter og tomater. Disse fødevarer kan give babyer luft i maven eller kolik. Hvis du har mistanke til en bestemt fødevare, kan du lade være med at spise den i et par dage og se, om det har en effekt. Hvis du overvejer af undgå bestemte fødevaregrupper i længere tid, er det en god ide at få sundhedsfaglig rådgivning.