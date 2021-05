Man mener, at visse typer fødevarer kan skabe problemer for spædbørn, når de indtager dem via modermælken. Dette omfatter: luft i maven, koliksymptomer og tilmed diarré. De mest almindelige syndere er tomater, for meget citrusjuice eller -frugt, hvidløg og rå løg, kål og rosenkål, jordbær, svampe, drikkevarer med brus, krydret mad, chokolade og alle slags bønner. Du behøver ikke vælge alle disse fødevarer helt fra, spis dem blot i moderate mængder, og vælg dem kun fra, hvis du mener, at de skaber problemer for din baby.

Følsomhed over for mælkeprodukter kan i visse tilfælde forårsage kolik-lignende symptomer hos spædbørn. Hvis du overvejer at opgive mælkeprodukter i et stykke tid, bør du først spørge en sundhedsplejerske til råds, så du er sikker på, at du og barnet får de vigtige næringsstoffer, I har brug for.

Et andet godt råd er at undgå for meget koffein i te, kaffe, cola og andre sodavand. Ellers kan du få en pirrelig og lysvågen baby.