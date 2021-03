Professionelle IPL- hårfjerningsbehandlinger har eksisteret i 25 år, og undersøgelser har ikke påvist forekomster af hudkræft eller fertilitetsproblemer. Der er faktisk ikke rapporteret alvorlige bivirkninger eller skader som følge af langvarig brug. Philips Lumea er blevet udviklet i samarbejde med førende hudspecialister og testet på mere end 2000 kvinder. Lumea IPL-teknologien er baseret på den teknologi, der anvendes i professionelle skønhedsklinikker, men er tilpasset til at opfylde alle sikkerhedsbestemmelser for apparater til hjemmebrug. Som for ethvert hudplejeprodukt er det vigtigt at bruge apparatet i overensstemmelse med brugervejledningen.

Lumeas sikkerhedssystem sikrer, at det kun er muligt at bruge lysbehandlingen, hvis tilbehøret er i fuld kontakt med huden. Det indbyggede UV-filter sikrer, at lyset kun påvirker håret og ikke huden. Hvis huden er for mørk, forhindrer hudfarvesensoren blinkbehandlingen. Vi anbefaler, at du bruger Lumea i et godt oplyst lokale for at reducere den lysstyrke, der opfattes ved lysbehandlingen. Eventuelle bivirkninger og komplikationer er meget usandsynlige, så længe du bruger Lumea ifølge anvisningerne og forholdsreglerne i brugervejledningen.

