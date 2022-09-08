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  • Til automatisk mælkeskumning
  • Til automatisk mælkeskumning

Udgået

Cappuccinatore

CRP993

Til automatisk mælkeskumning
Kan du lide en god kop cappuccino eller latte macchiato? Denne sorte cappuccinatore eller mælkeopskummer gør din mælk lækker cremet. Den passer til forskellige espressomaskiner.
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Til automatisk mælkeskumning

  • til mælkeskummer

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