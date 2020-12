Brug vores justerbare kværne til at lave en fyldig kaffe

Forskellige slags kaffe skal kværnes på forskellige måder for at få smagen til at træde ordentligt frem. Denne espressomaskine har 5 forskellige kværneindstillinger fra den fineste maling, der giver en fyldig espresso, til den groveste maling, der giver en let kaffe.