Viva Collection

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Udgået
HD9904/00
HD9216/80R1
HD9240/90R1
HD9248/90R1
HD9721/10R1
NA110/09R1
HD9251/50R1
HD9220/20R1
HD9238/24R1
HD9745/90R1
HD9218/50R1
Tilbehør til dobbelt lag
Velegnet til VIVA airfryere
Udtagelig skuffe og madkurv har non-stick-belægning og tåler opvaskemaskine for nem rengøring.
Udvid din Airfryers madlavningskapacitet vha. ekstraudstyret til to lag. Bag, grill eller steg velsmagende burgere, kyllingevinger, fisk og meget mere på en nem, hurtig og sund måde.
Ekstraudstyret giver dig mulighed for at tilberede flade fødevarer som f. eks. burgere.
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