Viva Collection

Gør din Airfryers overflade til madlavning større

Philips Airfryer maksimerer overfladen til madlavning med tilbehøret til dobbelt lag. Bag, grill eller steg velsmagende burgere, kyllingevinger, fisk og meget mere på en nem og hurtig måde. Og få endnu flere muligheder med spyd til shishkebab med kød eller grøntsager.