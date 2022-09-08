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  • Gør din Airfryers overflade til madlavning større
  • Gør din Airfryers overflade til madlavning større

Udgået

Viva CollectionAirfryer

HD9904/00

Gør din Airfryers overflade til madlavning større
Philips Airfryer maksimerer overfladen til madlavning med tilbehøret til dobbelt lag. Bag, grill eller steg velsmagende burgere, kyllingevinger, fisk og meget mere på en nem og hurtig måde. Og få endnu flere muligheder med spyd til shishkebab med kød eller grøntsager.
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Kompatible produkter
Daily Collection

Daily Collection
Airfryer

HD9216/80R1

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer XL

HD9240/90R1

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer XL

HD9248/90R1

Viva Collection

Viva Collection
Airfryer

HD9721/10R1

1000 Series

1000 Series
Airfryer 1000 series 3,2 l

NA110/09R1

Daily Collection

Daily Collection
Airfryer

HD9251/50R1

Viva Collection

Viva Collection
Airfryer

HD9220/20R1

Viva Collection

Viva Collection
Digital Airfryer

HD9238/24R1

Premium

Premium
Airfryer

HD9745/90R1

Daily Collection

Daily Collection
Airfryer

HD9218/50R1

Airfryer-tilbehør

Gør din Airfryers overflade til madlavning større

  • Tilbehør til dobbelt lag

  • Velegnet til VIVA airfryere

Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring

Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring

Udtagelig skuffe og madkurv har non-stick-belægning og tåler opvaskemaskine for nem rengøring.

Ekstraudstyr til to lag til mere varierede opskrifter

Ekstraudstyr til to lag til mere varierede opskrifter

Udvid din Airfryers madlavningskapacitet vha. ekstraudstyret til to lag. Bag, grill eller steg velsmagende burgere, kyllingevinger, fisk og meget mere på en nem, hurtig og sund måde.

Ekstraudstyret giver dig mulighed for at tilberede flade fødevarer

Ekstraudstyret giver dig mulighed for at tilberede flade fødevarer

Ekstraudstyret giver dig mulighed for at tilberede flade fødevarer som f. eks. burgere.

Tekniske specifikationer

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