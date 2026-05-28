ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Viva Collection Airfryer

Udgået

Support

Viva CollectionAirfryer

HD9904/00

Viva Collection Airfryer

Udgået

Gå til butik

Log på, eller opret en konto

Registrer dit produkt

Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.

Registrer nu

Manualer og dokumentation

Philips Airfryer maksimerer overfladen til madlavning med tilbehøret til dobbelt lag. Bag, grill eller steg velsmagende burgere, kyllingevinger, fisk og meget mere på en nem og hurtig måde. Og få endnu flere muligheder med spyd til shishkebab med kød eller grøntsager.

  • PDF fil
  • 28 May 2026

Ofte stillede spørgsmål

Fejlfinding

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig