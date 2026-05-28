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Viva Collection Airfryer
Udgået
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HD9904/00
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Philips Airfryer maksimerer overfladen til madlavning med tilbehøret til dobbelt lag. Bag, grill eller steg velsmagende burgere, kyllingevinger, fisk og meget mere på en nem og hurtig måde. Og få endnu flere muligheder med spyd til shishkebab med kød eller grøntsager.
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Hvor er model- og serienummeret på min Philips Airfryer?
Hvor kan jeg finde opskrifter til min Philips Airfryer?
Hvilken type bageform kan jeg bruge i min Philips Airfryer?
Hvordan og hvornår skal jeg bruge olie i Philips Airfryer?
Hvilke typer frosne pommes frites kan jeg lave i min Philips Airfryer?
Min Philips Airfryer laver en lyd
Min Philips Airfryer fungerer ikke eller tænder ikke
Der kommer hvid røg ud af min Philips Airfryer
Maden fra min Philips Airfryer er ikke sprød eller som forventet
Mine hjemmelavede Philips Airfryer-pommes frites er ikke som forventet
Belægningen på min Philips Airfryers gryde eller kurv skaller af
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