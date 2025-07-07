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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
HX6800/44
HX680B
Indbygget tryksensor
1 rengøringsindstilling
1 x BrushSync-funktion
Klik på W2 Optimal White-børstehovedet for at fjerne misfarvninger på tænderne og afsløre et hvidere smil. Med dets tætpakkede børstehår i midten af børstehovedet til fjernelse af misfarvninger er det klinisk dokumenteret, at tænderne bliver hvidere på blot én uge.
Du kan regne med en sikker tandbørstning: Vores soniske teknologi er egnet til brug på bøjle, fyldninger, kroner og lakeringer, og den kan endda forebygge huller i tænderne og forbedre tandkødets sundhed.
Philips Sonicares avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.
4.3
ud af 5
932
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Lille-bror
07/07/2025
Danmark
Bekræftet køber
Den bedste tandbørste
Har brugt denne type tandbørste gennem flere år nu, og jeg har aldrig haft renere tænder.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonisk elektrisk tandbørste
Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonisk elektrisk tandbørste
Phillipsvennen
11/12/2022
Danmark
Bekræftet køber
Endnu bedre model end min gamle Phillips
Har alt det nødvendige og en god batterilevetid...
Fordele
Gode funktioner
Ulemper
Du kan finde modeller hos Philips som larmer mindre (færre bevægelser i minuttet)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonisk elektrisk tandbørste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonisk elektrisk tandbørste
vædderen
26/11/2021
Danmark
Bekræftet køber
Produktet er godt og stabilt
Produktet gør, hvad er produceret til på upåklagelig måde. Kan varmt anbefales
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Sonisk elektrisk tandbørste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Sonisk elektrisk tandbørste
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste