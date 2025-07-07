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  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
  • Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.

Udgået

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Sonisk elektrisk tandbørste

HX6800/44

HX680B

4.3
| (932) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
Mærk forskellen ved en blid tandbørstning med vores tryksensor, mens dine tænder bliver hvidere på 1 uge.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Hvidere tænder på blot 1 uge.

Hvidere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.

  • Indbygget tryksensor

  • 1 rengøringsindstilling

  • 1 x BrushSync-funktion

Hvidere tænder på blot én uge

Hvidere tænder på blot én uge

Klik på W2 Optimal White-børstehovedet for at fjerne misfarvninger på tænderne og afsløre et hvidere smil. Med dets tætpakkede børstehår i midten af børstehovedet til fjernelse af misfarvninger er det klinisk dokumenteret, at tænderne bliver hvidere på blot én uge.

Skånsom mod følsomme områder og sikker ved tandregulering og tandbehandling

Skånsom mod følsomme områder og sikker ved tandregulering og tandbehandling

Du kan regne med en sikker tandbørstning: Vores soniske teknologi er egnet til brug på bøjle, fyldninger, kroner og lakeringer, og den kan endda forebygge huller i tænderne og forbedre tandkødets sundhed.

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

Philips Sonicares avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.3

ud af 5

932

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

07/07/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Den bedste tandbørste

Har brugt denne type tandbørste gennem flere år nu, og jeg har aldrig haft renere tænder.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonisk elektrisk tandbørste

Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonisk elektrisk tandbørste

11/12/2022

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Endnu bedre model end min gamle Phillips

Har alt det nødvendige og en god batterilevetid...

Fordele

Gode funktioner

Ulemper

Du kan finde modeller hos Philips som larmer mindre (færre bevægelser i minuttet)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonisk elektrisk tandbørste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonisk elektrisk tandbørste

26/11/2021

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Produktet er godt og stabilt

Produktet gør, hvad er produceret til på upåklagelig måde. Kan varmt anbefales

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Sonisk elektrisk tandbørste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Sonisk elektrisk tandbørste

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste