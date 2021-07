Informerer dig, hvis du trykker for hårdt med børsten

Det kan godt være, at du ikke kan mærke, at du børster for hårdt, men din elektriske tandbørste med tryksensor kan godt. Hvis du lader dine frustrationer gå ud over dit tandkød, udsender tandbørsten en pulserende lyd for at minde dig om, at du skal slappe lidt af.