58 mm portafilter i rustfrit stål, for en barista-lignende espresso

Forkæl dig selv med en fyldig kaffe og crema, der brygges direkte i din kop gennem portafilteret i rustfrit stål i professionel kvalitet og enkelt- og dobbeltvæggede filterkurve. Denne portafilterstørrelse giver dig mulighed for at lave en smuk gyldenbrun espresso med aromatisk cremet crema, samtidig med at den giver en mere ensartet ekstraktion over hele kaffen på grund af en bredere fordeling af vand. Desuden kan den rumme en større mængde malet kaffe, hvilket giver en fyldigere og mere robust brygning.