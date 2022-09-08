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  • Bryg mere velsmagende cappuccino
  • Bryg mere velsmagende cappuccino
  • Bryg mere velsmagende cappuccino
  • Bryg mere velsmagende cappuccino

Udgået

Breve med rengøringsmiddel til mælkekredsløb

CA6705/10

Bryg mere velsmagende cappuccino
Rengøringsmiddel til mælkekredsløb kan effektivt fjerne mælkerester fra espressomaskinens eller mælkeskummerens mælkekredsløb. Brug kun Philips-rengøringsmiddel til mælkekredsløb for at sikre den maksimale levetid og sikkerheden for dine Philips- og Saeco-apparater.
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Kompatible produkter
Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1220/00R1

Series 4300

Series 4300
Fuldautomatisk espressomaskine

EP4346/71R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1200/00R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1200/09R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1223/00R1

Series 1200

Series 1200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP1224/00R1

Series 2200

Series 2200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2220/19R1

Series 2200

Series 2200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2221/40R1

Series 2200

Series 2200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2221/49R1

Series 2200

Series 2200
Fuldautomatiske espressomaskiner

EP2224/40R1

Hold mælkekredsløbet rent og hygiejnisk

Bryg mere velsmagende cappuccino

  • Samme som CA6705/60

  • Brug 6 gange – én gang om måneden

  • Forlæng apparatets levetid

  • Bryg mere velsmagende kaffe

Gør smagen af din kaffespecialitet bedre

Gør smagen af din kaffespecialitet bedre

Takket være rensningsløsningen til mælkekredsløbet kan du effektivt fjerne mælkerester, der kan påvirke mælkesmagen.

Beskytter mælkekredsløb mod tilstopning pga. mælkerester

Beskytter mælkekredsløb mod tilstopning pga. mælkerester

Beskytter mælkekredsløb mod tilstopning pga. mælkerester

Regelmæssig rengøring forlænger levetiden af tilbehørsdelene til mælkeskumning

Regelmæssig rengøring forlænger levetiden af tilbehørsdelene til mælkeskumning

Regelmæssig rengøring forlænger levetiden af alle tilbehørsdele til mælkeskumning.

Tekniske specifikationer

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