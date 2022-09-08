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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
CA6705/10
EP1220/00R1
EP4346/71R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
EP2224/40R1
Samme som CA6705/60
Brug 6 gange – én gang om måneden
Forlæng apparatets levetid
Bryg mere velsmagende kaffe
Takket være rensningsløsningen til mælkekredsløbet kan du effektivt fjerne mælkerester, der kan påvirke mælkesmagen.
Beskytter mælkekredsløb mod tilstopning pga. mælkerester
Regelmæssig rengøring forlænger levetiden af alle tilbehørsdele til mælkeskumning.
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