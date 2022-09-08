Bryg mere velsmagende cappuccino

Rengøringsmiddel til mælkekredsløb kan effektivt fjerne mælkerester fra espressomaskinens eller mælkeskummerens mælkekredsløb. Brug kun Philips-rengøringsmiddel til mælkekredsløb for at sikre den maksimale levetid og sikkerheden for dine Philips- og Saeco-apparater.