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  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
  • Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er

Udgået

Philips AventManuel brystpumpe

SCF430/13

4.6
| (365) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt
Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er
Nyd den blide komfort fra den bærbare og manuelle Philips Avent-brystpumpe. Med Natural Motion-teknologi, der er inspireret af babyens egen sutterytme, så mælken hurtigt løber til. Du kan nemt justere rytme og vakuum. Passer til stort set alle brystvorter.
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Mærke anbefalet af mødre verden over1

Med Natural Motion-teknologi løber mælken hurtigt til

Behagelig pumpefunktion, uanset hvor du er

  • Nem pumpning, opbevaring og madning

  • Basissæt

Hjælper dig med at frigive mælk hurtigt

Hjælper dig med at frigive mælk hurtigt

Den innovative silikoneflange – inspireret af babyens unikke sutterytme – stimulerer brystvorten, så din mælk løber hurtigt til. Til behagelig og effektivt udmalkning.

Blød silikonepude i én størrelse, der tilpasser sig

Blød silikonepude i én størrelse, der tilpasser sig

Én størrelse passer til alle. Fordi vi alle har forskellige former og størrelser, bøjer silikonepuden sig og tilpasser sig blidt til din unikke anatomi. Den passer til 99,98 % af alle brystvortestørrelser* (op til 30 mm).

Ideel til mødre, der udmalker på farten

Ideel til mødre, der udmalker på farten

Brystpumpen er lille og let og derfor nem at opbevare og transportere, så det bliver mere diskret at udmalke på farten.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

365

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

2

20/12/2021

Danmark

Danmark

Brugervenlig brystpumpe

Meget nem at bruge og rengøre. Sidder godt på brystet, og er nem at justere tilpasningen til brystet. God løsning som sporadisk supplement til amningen. Vi har I samarbejde med Philips modtaget produktet som en del af en produkt test, og Philips har ikke nogen indflydelse på anmeldelsen.

Fordele

Brugervenlig, behagelig, nem at rengøre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF430/10 Manuel brystpumpe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF430/10 Manuel brystpumpe

13/12/2021

Danmark

Danmark

Helt fantastisk nemt at bruge

Vi valgte at teste det manuelle brystpumpe sæt, da vi har en datter som er meget ammeglad. Vores datter har ikke ville tage sutteflaske før, og da der været nødvendigt for os, at far har kunnet tage over i ny og næ har vi tyet til dette vidunder. Den manuelle brystpumpe er nem at rengøre, nem at bruge og funktionaliteten kan man kun råbe hurra for. Den danner godt vakuum, stimulerer nedløbet og alle gummi delene på brystpumpen sidder godt fast. De medfølgende mælkeopbevarings bøtter gør det nemt at gemme den udpumpede mælk, og har med ml. mål på siden, gjort det nemt for os herhjemme at se, hvor meget mælk vores datter har spist.

Fordele

Brugervenligt, godt "alt-i-1" system, nemt at transportere, overskuelig brugervejledning, nemt at rengøre.

Ulemper

Ingen imod

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF430/16 Manuel brystpumpe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF430/16 Manuel brystpumpe

13/12/2021

Danmark

Danmark

Avent Brystpumpe

Super fin,og nem at bruge. Jeg har kun brugt Avent flasker, så Brystpumpen er jo genial. Den passer jo sammen, så du skal ikke ud og købe nye. God størrelse,lige til at tage med på farten, hvis dette er nødvendigt. God pasform i forhold til,når du skal bruge den . På en skala fra 1-10, så får den 10. Godt køb

Fordele

Super god

Ulemper

Ingen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF430/10 Manuel brystpumpe

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF430/10 Manuel brystpumpe

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 

  1. Baseret på: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26. april 2019, (109 deltagere, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maj 1993, (20 deltagere (kaukasiske), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagere, Australien).

  3. BPA-fri brystpumpe: Kun i forhold til flasken og andre dele, der kommer i kontakt med modermælken. I henhold til EU-forordning 10/2011