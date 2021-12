Hvordan fjerner man dårlig lugt i huset? Det vil du uden tvivl gerne vide svaret på! Uanset om det er en jordslået og sur lugt i huset, eller måske bare en dårlig lugt, som hænger i luften efter gårsdagens aftensmåltid, er det almindeligt at bemærke en dårlig lugt i luften. Men ingen grund til panik, for du behøver ikke at leve med det; der er nemlig en masse, du selv kan gøre for at fjerne dårlig lugt. Eddike er måske et af de tips, du kender til, og vi kommer ind på dette og andre tricks, så læs videre, hvis du gerne vil vide mere om fjernelse af dårlig lugt og forbedring af luftkvaliteten i dit hjem.