Hvis du undrer dig over fordelene ved en luftrenser, er du sikkert interesseret i at vide, hvad den almindeligvis bruges til. Nedenfor kan du se nogle eksempler:



Reducere luftbårne allergener som:

o Polleno

o Skælo

o Støv

Indfange aerosoler, der muligvis indeholder luftvejsvira



Fjerne ubehagelige og/eller stærke lugte



Filtrere forurenende stoffer som f.eks.:



o Gassero

o Bakterier

o Skimmelsvampesporer

Til forskel fra et åbent vindue – hvilket lader støv, allergener og andre forurenende stoffer komme ind i dit hjem udefra – vil en luftrenser i stedet rense luften for alt forurening og sørge for, at luft cirkuleres i rummet. Så det er en god idé at bruge en luftrenser, hvis du gerne vil gøre noget ved husstøvmideallergi (eller høfeber eller allergi over for dyrehår), og hvis du gerne vil reducere spredningen af vira og forurening for at beskytte dig og din families sundhed. Som du kan se, kan en luftrenser bruges til mange ting, blandt andet til at hjælpe dig med at falde i søvn ved at forbedre dit indeklima.