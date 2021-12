Vigtigheden af at forbedre luftkvaliteten



Dårlig luftkvalitet kan have alvorlige konsekvenser for helbredet, og udluftning i din bolig er vigtig. I Storbritannien anser Parliamentary Office of Science and Technology (det engelske parlaments afdeling for videnskab og teknologi) passiv rygning, opvarmning og madlavningsapparater som de mest betydelige kilder til forurening indendørs, hvor konsekvenserne er størst for lunger og hjerte.2 Det er således tydeligt, hvorfor det er essentielt at have god luftkvalitet i hjemmet, og alle bør prioritere at lære, hvordan de kan komme dårlig luftkvalitet til livs, så de opnår et bedre indeklima i boligen.