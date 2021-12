Tørt indeklima – varme





Du kan måske være fristet til at tro, at en højere temperatur vil afhjælpe tør luft i hjemmet. Det er jo trods alt kold luft, som fjerner fugten fra luften. Men faktisk gør vi ikke luften mere fugtig, når vi skruer op for centralvarmen – vi får bare den resterende fugt til at forsvinde endnu mere i stedet for. Luften udenfor har bedre mulighed for at holde fast i en smule fugt, som kommer fra fugtige træer, fugtig jord og græs. Imidlertid er der ikke meget fugt i hjemmet, som luften kan holde fast i.