Hovedårsagen til at det er vigtigt at vide, hvordan du rengør en luftfugter, er risikoen for en ophobning af bakterier. Så snart din luftfugter begynder at blive uhygiejnisk, risikerer du, at bakterierne ender i luften. Men hvordan ophober bakterierne sig i din luftfugter? Den største skurk er gammelt vand, som nemt kan sætte sig, hvis din luftfugter ikke rengøres regelmæssigt. En effektiv luftfugter som f.eks. Philips 2-in-1 Air Purifier and Humidifer kan hjælpe med at forhindre bakterier i at sprede sig i luften; og da det er en kombineret luftfugter og luftrenser, sørger den også for at rense luften.



of Selv hvis du kender alle detaljerne omkring, hvordan en luftfugter fungerer , skal du altid følge producentens guide. Dog er der en god tommelfingerregel at huske på, når det kommer til rengøring af en luftfugter: Desinficer delene mindst en gang om ugen. Det kan også blive nødvendigt at rengøre filteret, tanken og bunden, hvis du bemærker en ophobning af aflejringer og snavs.