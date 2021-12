Sådan måler du luftfugtighedsniveauet i et hus





For at måle luftfugtigheden indenfor, skal man bruge et hygrometer som måleinstrument for at opnå det mest præcise resultat. Det er et stykke specialudstyr, som måler temperatur og luftfugtighed. Du behøver dog ikke at investere i et hygrometer for at opnå god indsigt i luftfugtigheden i dit hjem; i stedet for kan du forsøge dig med følgende metoder: