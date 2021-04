For at finde ud af, hvordan du rengør din Philips-shaver, skal du følge nedenstående instruktioner baseret på den shaver, du har. Før du rengør shaveren, skal du altid sørge for, at den er vandtæt ved at se efter et vandhane- eller badsymbol på bagsiden.



Vi anbefaler, at du rengør shaveren efter hver barbering for at opnå den optimale ydeevne. Afhængigt af din shaver-model vises der muligvis et blinkende meddelelsessymbol som en påmindelse om at rengøre den.

Se brugervejledningen for at få nøjagtige rengøringsinstruktioner til din shaver.