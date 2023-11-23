Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-shaver?

Se vejledningen og teknikkerne nedenfor for at få de bedste resultater med din Philips-shaver.



Pro-tip: Hvis din Philips-shaver ikke barberer så tæt eller så godt, som den plejede at gøre, kan det hjælpe at fjerne og rengøre skærhovederne grundigt.

Klargør shaveren En tæt, behagelig og ubesværet barbering starter med en velforberedt shaver. Derfor anbefaler vi, at du rengør shaveren efter hver barbering og sikrer, at batteriet er opladet og klar til næste barbering. Sørg desuden for at fjerne og rengøre skærhovederne grundigt en gang om måneden.



Et lavt batteriniveau og/eller snavsede skærhoveder kan reducere barberingsevnen, så det er værd at bruge tid på at holde din shaver i topform.



Se videoen nedenfor for at få en oversigt over oplysningerne i dette afsnit (selvom shavermodellerne er forskellige, gælder de samme principper for alle Philips-shavere. Læs oplysningerne nedenfor for at få flere oplysninger).



Tip: Når du har trykket/klikket for at starte videoen, kan du trykke/klikke på tandhjulsikonet nederst i videoen for at aktivere undertekster for dit sprog.

Giv huden en tilvænningsperiode Hvis du bruger en ny Philips-shaver for første gang, kan din hud have brug for lidt tilvænning. Det betyder, at din hud kan se lidt irriteret ud eller føles lidt irriteret efter de første par barberinger. Brug din Philips-shaver regelmæssigt i mindst 21 dage, og giv din hud tid til at tilvænne sig.



Efter barberingen skal du bruge en blid fugtighedscreme, aftershave-lotion eller balsam til at berolige irriteret hud.

Trim først langt ansigtshår Klipning af langt ansigtshår med en shaver kan være ubehageligt og føles som om hårene trækkes ud.



Derfor anbefaler Philips, at du fortrimmer dit ansigtshår, hvis du ikke har barberet i et par dage eller har et tæt skæg.



Nogle Philips-shavere leveres med trimmertilbehør, som du kan bruge til trimning. Du kan også bruge en almindelig skægtrimmer.

Vær forsigtig ved barbering Under barberingen er det vigtigt at være skånsom, især hvis du har hud, der er følsom eller har tendens til irritation. Hold skærhovederne stabilt, men forsigtigt mod huden, så shaveren glider hen over huden.



Et blidt tryk reducerer også friktionen mellem shaveren og huden, hvilket giver en mere behagelig barbering.

Tip til vådbarbering Bemærk: Kontrollér altid, at din shaver er egnet, før du barberer dig med vand og skum/gel. Egnede shavere kan kendes på vandhane- eller badekarsymbolet på bagsiden af håndtaget eller ved at se i brugervejledningen.



Når du bruger din Philips-shaver med skum eller barbergel: Vask ansigtet med sæbe eller ansigtsrens, før du begynder barberingen

Påfør din foretrukne barbergel eller -skum på ansigtet og halsen

Bevæg shaveren i snævre cirkler, og lad den glide hen over huden. Dette sikrer, at hår, der vokser i forskellige retninger, fjernes

Minimer det antal gange, shaveren kører hen over det samme område

