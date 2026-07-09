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Philips-support

Mit hår bliver fanget i min Philips-hårtørrer

Hvis dit hår bliver fanget eller trukket ind i din Philips-hårtørrer, bedes du følge nedenstående råd om fejlfinding for at løse dette problem. Hvis dit hår bliver fanget eller trukket ind i din Philips-hårtørrer, bedes du følge nedenstående råd om fejlfinding for at løse dette problem.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BHD512/00 , BHD720/13 , BHD500/00 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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