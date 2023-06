Brug af den rigtige type vand er med til at forlænge levetiden for All-in-One 8500-serien. Her er nogle tips og tricks:



Den er designet til brug med vand fra hanen. Hvis du bor i et område med hårdt vand, kan der dog hurtigt ophobes kalkaflejringer. Hvis dette er tilfældet, kan du prøve at bruge destilleret eller demineraliseret vand (der kan også anvendes 50 % demineraliseret vand blandet med vand fra hanen).



Brug ikke parfumeret vand, vand fra tørretumbleren, eddike, stivelse, afkalkningsmiddel, strygemiddel, kemisk afkalket vand eller andre kemikalier. De er ikke sikre og kan samtidig forårsage vandstænk, brune pletter eller beskadigelse af All-in-One 8500-serien.



Hvis du vil give dit tøj en duft, kan du i stedet prøve at:



Bruge parfumeret skyllemiddel under tøjvask

Bruge æteriske olier (aromaer) under tøjvask

Sprøjte parfumeret vand på tøjet efter strygning eller dampning