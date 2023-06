(1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet med NaCl-aerosol af et tredjepartslaboratorium.

(2) Beregnet i henhold til teststandard NRCC-54013 med brug af cigaretrøg, CADR-testet i henhold til GB/T18801-2015.

(3) CADR er testet af et certificeret tredjepartslaboratorium i henhold til GB/T18801-2015.

(4) Philips-luftrensere har en højere renluftskapacitet (CADR) og energieffektivitet med et NanoProtect HEPA-filter end med et HEPA H13-filer, testet til GB/T 18801.

(5) Det gennemsnitlige lydniveau baseret på GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1-2020, MOD). Lydniveauet kan påvirkes af forholdene i rummet og enhedens placering.