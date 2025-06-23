Din Philips-shaver bruger symboler, ikoner og andre signaler til at give vigtige oplysninger om brug og vedligeholdelse.

Nogle af de ikoner, der vises i denne artikel, er ledsaget af engelsk tekst. Teksten på shaveren ændres afhængigt af sprogindstillingerne, men symbolet er det samme på alle sprog.

Bemærk: Denne artikel er kun relevant for shavere i Philips i9000 Series. Ikoner og symboler varierer afhængigt af, om du har i9000, i9000 Prestige eller i9000 Prestige Ultra. Farverne kan være forskellige fra eksemplerne nedenfor.