    Hvad betyder symbolerne på min Philips i9000 Series-shaver?

    Udgivet den 23. juni 2025

    Din Philips-shaver bruger symboler, ikoner og andre signaler til at give vigtige oplysninger om brug og vedligeholdelse.

    Nogle af de ikoner, der vises i denne artikel, er ledsaget af engelsk tekst. Teksten på shaveren ændres afhængigt af sprogindstillingerne, men symbolet er det samme på alle sprog.

    Bemærk: Denne artikel er kun relevant for shavere i Philips i9000 Series. Ikoner og symboler varierer afhængigt af, om du har i9000, i9000 Prestige eller i9000 Prestige Ultra. Farverne kan være forskellige fra eksemplerne nedenfor.

    Prop og pil

    Et lille symbol med et strømstik med en pil nedenunder angiver, at shaveren ikke kan bruges, når den er tilsluttet en strømkilde.

    Tag shaveren ud af stikkontakten, før du tænder for den.

    Hane og skær

    En hane med rindende vand over adskilte skær angiver, at din shaver skal rengøres grundigt. Denne påmindelse vises automatisk en gang om måneden.

    Rengør shaveren i henhold til instruktionerne i brugervejledningen (tip: Brugervejledningen er også tilgængelig online).

    3 vanddråber

    Et symbol med 3 vanddråber angiver, at shaveren skal rengøres. Dette ikon vises automatisk efter hver barbering.

    Rengør shaveren i henhold til instruktionerne i brugervejledningen (tip: Brugervejledningen er også tilgængelig online).

    Vandret linje

    En enkelt vandret bjælke eller linje angiver, at din shavers batteriniveau er lavt.

    Oplad din shaver ved at slutte den til en strømkilde.

    Når shaveren oplader, fyldes linjerne fra bunden, først blinkende og derefter lysende konstant, indtil alle linjer lyser konstant, og shaveren er fuldt opladet.

    IQ-symbol

    Et ikon, der kombinerer bogstaverne I og Q, angiver, at shaverens integrerede SkinIQ-teknologi registrerer din barbering.

    Batteri

    Der vises et lille batteriikon for at angive, at batteriet er (næsten) afladet.


    Slut din shaver til en strømkilde, og lad den oplade.

    Fjer, skærhoveder, plus (+)-symbol. bobler

    Disse symboler angiver shaverens barberingstilstand.

    • Fjer: Sensitiv-indstilling
    • Femkantformede skær: Almindelig tilstand
    • Femkantformede skær med plustegn (+): Intens-tilstand
    • Bobler: Skumtilstand, til barbering med skum eller gel

    Juster tilstanden ved at trykke på knappen nederst på displayet, når shaveren er tændt.

    Væskebeholder

    Der vises en lille beholder med blå væske på shaverens håndtag, når patronen på din Quick Clean Pod skal udskiftes.

    Hængelås

    Der vises et lille hængelåssymbol på shaverhåndtaget, når rejselåsen er aktiveret. Det er for at forhindre shaveren i at tænde automatisk under rejser eller opbevaring.

    Se brugervejledningen (også tilgængelig online) for at få oplysninger om deaktivering og aktivering af rejselåsen.

    Tip: På i9000 kan du aktivere eller deaktivere rejselåsen ved at holde tænd/sluk-knappen nede i ca. 5 sekunder. På i9000 Prestige og i9000 Prestige Ultra skal du bruge menuknappen nederst på displayet for at få adgang til rejselåsen. 

    Telefon med dialogboble

    Et lille ikon på en mobiltelefon med et symbol for tale/dialog/meddelelse angiver enten, at din shaver kommunikerer med GroomTribe-appen, eller at shaverens hukommelse er næsten fuld.

    Synkroniser dine barberinger med GroomTribe-appen regelmæssigt for at få indsigt i din barbering og meget mere.

