Hvad betyder symbolerne på min Philips i9000 Series-shaver?
Udgivet den 23. juni 2025
Din Philips-shaver bruger symboler, ikoner og andre signaler til at give vigtige oplysninger om brug og vedligeholdelse.
Nogle af de ikoner, der vises i denne artikel, er ledsaget af engelsk tekst. Teksten på shaveren ændres afhængigt af sprogindstillingerne, men symbolet er det samme på alle sprog.
Bemærk: Denne artikel er kun relevant for shavere i Philips i9000 Series. Ikoner og symboler varierer afhængigt af, om du har i9000, i9000 Prestige eller i9000 Prestige Ultra. Farverne kan være forskellige fra eksemplerne nedenfor.
Prop og pil
Et lille symbol med et strømstik med en pil nedenunder angiver, at shaveren ikke kan bruges, når den er tilsluttet en strømkilde.
Tag shaveren ud af stikkontakten, før du tænder for den.
Hane og skær
En hane med rindende vand over adskilte skær angiver, at din shaver skal rengøres grundigt. Denne påmindelse vises automatisk en gang om måneden.
Rengør shaveren i henhold til instruktionerne i brugervejledningen (tip: Brugervejledningen er også tilgængelig online).
3 vanddråber
Et symbol med 3 vanddråber angiver, at shaveren skal rengøres. Dette ikon vises automatisk efter hver barbering.
Rengør shaveren i henhold til instruktionerne i brugervejledningen (tip: Brugervejledningen er også tilgængelig online).
Vandret linje
En enkelt vandret bjælke eller linje angiver, at din shavers batteriniveau er lavt.
Oplad din shaver ved at slutte den til en strømkilde.
Når shaveren oplader, fyldes linjerne fra bunden, først blinkende og derefter lysende konstant, indtil alle linjer lyser konstant, og shaveren er fuldt opladet.
IQ-symbol
Et ikon, der kombinerer bogstaverne I og Q, angiver, at shaverens integrerede SkinIQ-teknologi registrerer din barbering.
Batteri
Der vises et lille batteriikon for at angive, at batteriet er (næsten) afladet.
Slut din shaver til en strømkilde, og lad den oplade.
Fjer, skærhoveder, plus (+)-symbol. bobler
Disse symboler angiver shaverens barberingstilstand.
Fjer: Sensitiv-indstilling
Femkantformede skær: Almindelig tilstand
Femkantformede skær med plustegn (+): Intens-tilstand
Bobler: Skumtilstand, til barbering med skum eller gel
Juster tilstanden ved at trykke på knappen nederst på displayet, når shaveren er tændt.
Væskebeholder
Der vises en lille beholder med blå væske på shaverens håndtag, når patronen på din Quick Clean Pod skal udskiftes.
Hængelås
Der vises et lille hængelåssymbol på shaverhåndtaget, når rejselåsen er aktiveret. Det er for at forhindre shaveren i at tænde automatisk under rejser eller opbevaring.
Se brugervejledningen (også tilgængelig online) for at få oplysninger om deaktivering og aktivering af rejselåsen.
Tip: På i9000 kan du aktivere eller deaktivere rejselåsen ved at holde tænd/sluk-knappen nede i ca. 5 sekunder. På i9000 Prestige og i9000 Prestige Ultra skal du bruge menuknappen nederst på displayet for at få adgang til rejselåsen.
Telefon med dialogboble
Et lille ikon på en mobiltelefon med et symbol for tale/dialog/meddelelse angiver enten, at din shaver kommunikerer med GroomTribe-appen, eller at shaverens hukommelse er næsten fuld.
Synkroniser dine barberinger med GroomTribe-appen regelmæssigt for at få indsigt i din barbering og meget mere.